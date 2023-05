IN BEELD. Leerlingen van Triolo tonen dat ze allemaal helden zijn

PUNT. vzw slaakt noodkreet nu subsidies zouden wegvallen, maar hoe werkt de organisa­tie? En waar gaat het geld dan wel naartoe?

PUNT. vzw, het advies- en expertisecentrum na seksueel geweld dat werd opgericht na de moord op Julie Van Espen, slaakt een noodkreet. In een open brief schrijft de organisatie dat de subsidiekraan werd dichtgedraaid, terwijl de nood aan ondersteuning toeneemt. “Er melden zich meer slachtoffers dan ooit. We proberen onze vzw verder te professionaliseren, maar dat is moeilijk zonder fondsen”, klinkt het. Maar wie zit er achter de vzw, en hoe werkt ze?