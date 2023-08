IN BEELD. 18.000 feestneuzen gaan los op tiende editie van ‘The Day Before Tomorrow’ in Brasschaat

Livios Meer privacy in je tuin? Met deze regels moet je rekening houden bij het plaatsen van een afsluiting

Zorgeloos van je tuin genieten kan pas als je er over de nodige privacy beschikt. Een tuinafsluiting is daarin je perfecte bondgenoot, en geeft in één klap ook de uitstraling van je buitenomgeving een mooie meerwaarde. Bouwsite Livios biedt je een aantal opties om pottenkijkers stijlvol op afstand te houden, zonder dat je de wetten hierrond overtreedt.