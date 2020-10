Hotel Klokkenhof pakt uit met ‘lockdownstunt’: voor 20 euro overnachten áls je in hotelrestaurant blijft eten

BrasschaatHet hotel met restaurant Klokkenhof in Brasschaat pakt sinds maandag uit met een stuntactie. Gasten kunnen voor twintig euro een hotelovernachting voor twee personen boeken op voorwaarde dat ze in het hotelrestaurant dineren. Dat zet kwaad bloed op sociale media nu andere restaurants hun deuren gesloten moeten houden. “Het is niet omdat een ander lijdt onder de wetgeving, dat wij solidair moeten zijn en daar ook onder moeten lijden”, reageert hoteluitbater Peter van Berkel (54).

De cafés en restaurants moeten vanaf maandag vier weken lang hun deuren gesloten houden. Een mokerslag voor de uitbaters. Al valt niet de volledige horeca onder deze maatregel. Hotels mogen nog wel de deuren open houden. Hun drankgelegenheden als bars moeten toe, maar restaurants en grootkeukens in de hotels niet. Enkel de gasten van de hotels zijn welkom.

Een vierde van de prijs

Het hotel Klokkenhof in Brasschaat komt naar aanleiding van die beslissing met een ‘Horecalockdown Stunt’ zolang de cafés en restaurants gesloten moeten blijven. Normaal gezien kost een overnachting op een standaard tweepersoonskamer 80 euro. Nu kunnen koppels of andere duo’s bij het hotel een kamer voor twee personen boeken voor slechts 20 euro. Ze moeten wel halfpension kiezen en dus ‘s avonds blijven dineren in het restaurant van het hotel. “Door hier voor weinig geld te overnachten en hier wel te kunnen blijven eten, hopen we gasten te kunnen verleiden”, aldus van Berkel.

Met deze actie wil de hoteluitbater vooral mensen de kans bieden om toch nog gezellig uit eten te gaan. Van Berkel uit zijn ongenoegen dat andere restaurants moeten sluiten. “De overheid heeft met deze maatregel ook de restaurants gestraft die zich aan de maatregelen hebben gehouden. In cafés hangen jongeren na een paar biertjes elkaar in de armen, maar in de restaurants zijn de maatregelen goed nageleefd. Naar mijn mening is de sluiting van de cafés terecht, maar de restaurants hadden gewoon open moeten blijven. Eventueel onder strengere voorwaarden waarop de politie en andere instanties dan maar op hadden moeten controleren”, zegt hij.

‘Oneerlijke concurrentie’

Niet iedereen kan de stunt appreciëren. Op sociale media klinken er wel wat positieve reacties: ‘goed gezien’, ‘top initiatief’ of ‘leuk concept’. Maar anderen beschouwen de actie als een doorn in het oog van andere restaurants die wel moeten sluiten en zich enkel nog kunnen beroepen op afhaal. Oordelen als ‘egoïsme op zijn best’, ‘schandalig’ of ‘oneerlijke concurrentie’ worden niet geschuwd.

Het zijn harde woorden voor het Klokkenhof. Want ook het hotel is zwaar getroffen door de coronacrisis. “Sinds maart is onze bezetting laag”, zegt van Berkel. Voor de hoteluitbater is de stunt een poging om te blijven voortbestaan. “Dit is een overlevingsstrategie. We krijgen veel sympathie, maar anderen zijn het er niet mee eens”, reageert hij.

Overleven

De kritiek probeert hij te weerleggen. “Ik kan er niets aan doen dat de overheid dit bepaalt. We omzeilen creatief de wetgeving.” Of hij begrijpt dat de stunt bij sommigen in het verkeerde keelgat schiet? “Ik ben het er niet mee eens dat wij ons moeten laten kapotmaken. We willen er gewoon voor zorgen dat onze zaak overleeft. Niemand heeft er iets aan als alle horeca failliet gaat en de economie kapot gaat. Dan zijn we net nog verder van huis”, besluit van Berkel.

Volledig scherm De stunt kan op steun rekenen, maar stoot ook op negatieve reacties © emz