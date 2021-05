Hoogzwangere reeën doodgebeten door loslopende honden: “Voor de honderdste keer: hou je hond gewoon aan de leiband”

Kapellen Mark With A K lanceert nieuwe videoclip: “Ik mis het optreden verdorie hard”

14 mei DJ Mark With a K lanceerde donderdagavond zijn nieuwe videoclip ‘Out of my mind’ met in de hoofdrol vier dames in lingerie die mijmerend naar een scherm kijken met beelden van festivals. “Hopelijk is dat allemaal snel voorbij en kunnen we weer terug naar het normale leven”, zegt Mark Carpentier.