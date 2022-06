Hitte doet verkoeling zoeken in E10-plas

Aan de oevers waren jongeren en gezinnen massaal aan het relaxen. Velen gingen pootjebaden, namen een plons of dobberden op het water met opblaasbaar zwembadspeelgoed. Een enkeling was zelfs aan het peddelsurfen. Ook de 18-jarige Ian was met zijn vrienden vanuit Merksem naar de E10-plas afgezakt. Hij waande zich even Tarzan, toen hij in een boom klom en zichzelf met behulp van een touw in het water slingerde. “Het is de eerste keer dat we dit jaar hierheen zijn gekomen. Met het goed weer is dat hier echt plezant. Eigenlijk mag het niet. Dat is wel jammer”, zegt hij. “Het is inderdaad spijtig”, treedt zijn 17-jarige kameraad Yoenes hem bij. “Als politieagenten langskomen die graag boetes uitdelen, ben je gesjareld.”