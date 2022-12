Groep jongeren wandelt 101 kilometer doorheen barre vrieskou voor goed doel: “Elkaar erdoorheen gesleept”

BrasschaatGezellig een jenevertje drinken op de kerstmarkt? Dat liet een groep jongeren zaterdagavond aan zich voorbijgaan. Zij vertrokken kort na 22 uur aan de Sint-Antoniuskerk in Brasschaat voor een benefiettocht van maar liefst 50 of de volle 101 kilometer. Zo’n 22,5 uur later wisten ze hun 101KM Warme Kerstmars te volbrengen. En alsof het nog niet koud genoeg was geweest, stapten enkele deelnemers na afloop nog in een verfrissend ijsbad.

De benefiet was een initiatief van Limitless Journey Group. In die gemeenschap worden leden vooruitgeholpen op allerlei vlakken, vaak aan de hand van de evenementen. De groep stond zaterdagavond voor een zware uitdaging: maar liefst 50 of 101 kilometer in één trek te voet afleggen. Al was er wel een grote stimulans. De opbrengst van de actie ging naar To Walk Again van triatleet Marc Herremans.

Van bitterkou tot spekglad

De tocht verliep via het Peerdsbos, het Fort van Brasschaat, de Kalmthoutse Heide om via de Wuustwezelse bossen terug in Brasschaat te arriveren. Wie zich waagde aan de 101 kilometer, moest die toer nog eens afleggen in de tegenovergestelde richting. Dat deden maar liefst vijf van de in totaal zeventien deelnemers, waaronder ook Lander Van Hoeydonck (22) uit Gooreind (Wuustwezel), een van de bezielers van Limitless Journey Group. “Fysiek was het een zeker een beproeving, al heeft het mentale uiteindelijk de doorslag gegeven. We hebben elkaar erdoorheen kunnen trekken”, vertelt hij. “De weersomstandigheden waren een extra uitdaging. Op een bepaald moment was het -7 graden met een gevoelstemperatuur van -11. De laatste 10 à 15 kilometer begon het ook nog te sneeuwen en regenen. Het werd heel glad, waardoor we met kleine stapjes vooruit moesten.”

Quote Onze familie stond ons op te wachten om onze prestatie mee te vieren. Het is een emotionele rollercoas­ter geweest Lander Van Hoeydonck, Limitless Journey Group

Net als zijn soulmates Lander en ook Jonathan Havermans (24) uit Brasschaat wilde Maxime Quisquater (25) uit Schoten de volledige afstand bedwingen. “Na 38 kilometer heb ik mijn voet omgeslagen bij een val. Fysiek verslagen, maar mentaal op karakter heb ik de 50 kilometer uitgewandeld. Ik ben dan moeten achterblijven, want ik kon niet meer op die voet staan. Thuis voelde ik me zo teneergeslagen dat ik de klik maakte, uit mijn ijsbad stapte, mijn voet heb ingetapet, een steunsok heb aangedaan en terug ben aangesloten. Met een kapotte voet heb ik de wandeling alsnog mee uitgestapt”, vertelt Maxime apetrots.

Na een tocht van 22,5 uur was de missie volbracht. “Onze familie stond ons op te wachten om onze prestatie mee te vieren. Het is een emotionele rollercoaster geweest”, blikt Lander terug op het avontuur. Nadien stapten enkele moedige kerels nog in een ijsbad, waarvoor het collectief BioHackers Belgium had gezorgd. “Dat was fantastisch”, lacht Maxime.

Voor herhaling vatbaar

Hoeveel de 101KM Warme Kerstmars nu precies heeft opgebracht, wil de groep liever nog niet prijsgeven. Limitless Journey Group gaat zaterdag de cheque overhandigen op de revalidatieafdeling van To Walk Again in het AZ Herentals. Of er nog een vervolg komt? “Het was absoluut voor herhaling vatbaar. Dit was eerder een kickstart met ons groepje. In december 2023 willen we een grotere tweede editie organiseren. We zijn er nu al aan bezig”, besluit Lander.

Volledig scherm © Limitless Journey Group

Volledig scherm Lander, Maxime en Jonathan hebben de 101KM Warme Kerstmars volbracht © Limitless Journey Group

Volledig scherm © Limitless Journey Group

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.