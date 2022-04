GroenRand reikt Groene Duim uit aan bioloog en landschapsbeheerder

Ranst/Brasschaat/SchotenDe natuurvereniging GroenRand heeft dinsdagavond haar Groene Duim uitgereikt in het Vrieselhof in Oelegem (Ranst). De award ging naar de Brasschaatse Ann Stuer (29) van Regionaal Landschap De Voorkempen en bioloog Michiel Cornelis (26) uit Schoten. Op hun eigen manier zetten ze zich in voor de natuur in de regio van de Antitankgracht.

GroenRand vraagt al vijf jaar lang actie tot ontsnippering, waarbij de Antitankgracht tussen Stabroek en Oelegem als groen snoer natuur- en bosgebieden kan verbinden. Die oproep krijgt stilaan gehoor. In opdracht van verschillende overheden is Regionaal Landschap De Voorkempen begonnen aan het project ‘Antitankgracht’, dat gecoördineerd wordt door Ann Stuer. “Als drager van het landschap moet de Antitankgracht de ruggengraat van de Voorkempen worden. We hebben het afgelopen jaar al veel gepraat om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is belangrijk om natuur, erfgoed, beleving en recreatie goed op elkaar af te stemmen. Met wildcamera’s bekijken we momenteel welke dieren onder tunnels passeren. Concreet gaan we open landschap langs de Antitankgracht trachten te verfraaien. We bekijken ook hoe we vleermuizen met hogere bomen beter kunnen laten oversteken. Door eenzelfde maaibeheer in alle gemeentes krijgen we ook een uniformer beeld.”

Unieke keelvlekken

Na het jaar van de otter is 2022 voor GroenRand het jaar van de boommarter. Als vrijwilliger voor Antwerpen Noord & Kempen kern Brasschaat probeert Michiel Cornelis met behulp van wel twintig wildcamera’s aan de hand van unieke keelvlekken bij de boommarters een zicht te krijgen op de populatie van de dieren. “De boommarter is in opmars in de regio van de Antitankgracht. Jammer genoeg zien we dat ook aan de verkeersongevallen, waar deze soort heel gevoelig voor is. Dat bewijst nogmaals het belang van ontsnippering.”

Voor hun inspanningen kregen ze beiden van GroenRand een Groene Duim en een Duimpjesbier, een Westmalle Trappist met een mooi etiket inclusief boommarter ontworpen door Rodryck Steverlynck. “Na vele uren vrijwilligerswerk is dit wel leuk”, glimlacht Michiel. “Ik ben erg vereerd dat mijn werk erkend wordt”, reageert Ann.

Tevreden man

Op de uitreiking kondigde GroenRand-coördinator Dirk Weyler zijn afscheid aan vanaf 1 juni 2023. Sky Rymenants had de communicatie al overgenomen. Een stuurgroep zal de coördinatie voor haar rekening nemen. “Ik ben een tevreden man. Het project rond de Antitankgracht, waarvoor verschillende partners strategisch samenwerken, zit in de goede richting. Als het soortenbeschermingsprogramma otter wordt goedgekeurd, kan men starten aan een plan voor de ontsnippering. Het integraal waterproject Groot Schijn is gestart en wellicht krijgen we een Nationaal Park in de Voorkempen (Grenspark Kalmthoutse Heide, red.) in 2023. Een betere afsluiter kan ik me niet voorstellen. Ik vind het tijd dat de jongere generatie het overneemt.”

Volledig scherm Het Duimpjesbier. Ter gelegenheid kreeg Westmalle Trappist een etiket met een boommarter erop © emz