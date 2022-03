Gouverneur Cathy Berx springt op de motor om belang rijopleiding in beschermkledij te benadrukken: “Vorig jaar kwamen 30 motorrijders om het leven in het verkeer”

ANTWERPEN Happiness@Work doneert opbrengst wereldwij­de conferen­tie aan Oekraïne

Eind juni maakt de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen plaats voor een conferentie over gelukkige werkplaatsen waar zo’n 1.750 bezoekers en sprekers van over de hele wereld verwacht worden. Daarnaast wordt het evenement ook wereldwijd gestreamd. Per verkocht ticket doneert de organisatie aan hulporganisaties die zich inzetten voor Oekraïners.

23 maart