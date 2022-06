Gezond krachtvoer nodig na zwemmen of fitness? Foodmaker opent deuren in Sportoase Elshout

Sportoase heeft haar cafetaria’s steeds laten uitbaten. “Voorheen was hier een reguliere brasserie, die zelf het concept en ook de kaart mocht invullen”, vertelt Schouwaerts. “Wij begeleiden in beweging en ontspanning. Het is echter wat tegenstrijdig als we gezondheid prediken, maar in de kantine slechts een beperkt gezond gamma bieden.”

“Match made in heaven”

Daarom is Sportoase in zee gegaan met Foodmaker, een Belgische restaurantketen gespecialiseerd in gezonde voeding. Na Antwerpen en Braine-le-Comte is Brasschaat het derde filiaal waar de twee partners samenwerken. “Waar wij langs de kant zorgen voor een gezondere samenleving met sport, vult Foodmaker die rol in op vlak van voeding. Het is een match made in heaven. Door eerst te komen sporten en nadien iets te eten in het nagelnieuw restaurant maak je een bezoek efficiënt qua tijd én rendement van de training dankzij de gezonde maaltijd”, zegt Schouwaerts. “Zorg dragen voor je lichaam doe je door te sporten en bewust na te denken over wat je eet. Door onze samenwerking kan je beide doen onder hetzelfde dak”, aldus Lieven Vanlommel, stichter en CEO van Foodmaker.