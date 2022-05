Gezocht: vrijwilligers die wekelijks bezoekje willen brengen aan senioren

De gemeente Brasschaat krijgt dikwijls de vraag van wat oudere inwoners die graag een bezoekje krijgen voor een babbel, een koffie of wandeling. Daarom is men op zoek naar vrijwilligers die een uurtje per week kunnen vrijmaken om bij een of meerdere van de senioren langs te gaan. Wie daar interesse in heeft, kan mailen naar buddys@brasschaat.be of bellen naar 03 650 34 59.