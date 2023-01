Gezocht: vrijwillige chauffeurs voor handicar

ANTWERPEN “Het huis verbouwen als de kinderen uitgevlo­gen zijn”: Bouw&reno in Antwerp Expo van start gegaan

De grootste bouw- en verbouwbeurs van het gewest is weer afgetrapt. Nog een hele week zijn Vlamingen met een baksteen in de maag welkom bij een dikke honderdvijftig exposanten op Bouw&reno in Antwerp Expo. “We krijgen enorm veel vragen over de nieuwe wetgevingen rond premies.”

