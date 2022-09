Geslaagde opendeurdag voor brandweer Brasschaat: frietketelbrand en bevrijding geknelde in auto

hockey eredivisie Blake Govers, een Australi­sche wereldtop­per bij Dragons: “Hopelijk vier ik zondag een eerste doelpunt”

Dragons zag dit seizoen Florent Van Aubel na dertien jaar trouwe dienst vertrekken, maar met de 26-jarige Australiër Blake Govers kwam er een andere wereldtopper in de plaats. Met winst op Gantoise zette Dragons het seizoen alvast goed in. “Dragons is een bekende naam in Europa en ik heb aan dit terrein in het park van Brasschaat goede herinneringen”, glimlacht Govers.

8 september