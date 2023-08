Eerste drugspro­ces tegen ‘Bolle Jos’ en Flor Bressers meteen uitgesteld na sneer van advocaat

Het proces tegen de onvindbare Nederlandse drugsbaas ‘Bolle Jos’ Leijdekkers en dertig medeverdachten is vanmiddag op niets uitgedraaid. Eén van de medeverdachten, Flor Bressers, vond dat er een procedurefout was gemaakt. Zijn advocaat, Hans Rieder, sneerde dat de rechter zélf die fout wel had kunnen opmerken.