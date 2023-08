PVDA tevreden met extra pendelbus­sen in Hoboken: "Nu nog permanente oplossing"

Vanaf 1 september rijden de pendelbussen op de Antwerpsesteenweg in Hoboken om de 10 minuten in plaats van om de 15 minuten. “Dat is een goede eerste stap, maar we roepen de stad, De Lijn en Water-link op om van de heraanleg van de Antwerpsesteenweg een topprioriteit te maken, zodat de trams snel terug zijn”, zegt Ben Van Duppen, woordvoerder PVDA Antwerpen.