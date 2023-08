ANTWERP PRIDE “We staan hier voor altijd!”: Gustaph besluit erg succesvol­le Antwerp Pride 2023 met niet mis te verstane boodschap

Het is zover. Antwerp Pride 2023 zit er op. Eurovision-revelatie Gustaph speelt een thuismatch en sluit het festival af op de Zuiderkaaien zondagavond. De organisatie spreekt van een vlekkeloze editie met in totaal 160.000 bezoekers. Gustaph is de headliner van het Closing Festival en wordt zowaar even emotioneel: “Het heeft me 23 jaar tijd gekost om hier te staan, dat bewijst dat blijven volhouden, blijven vechten, beloont.”