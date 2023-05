Gemeentehuis van Brasschaat uitzonderlijk gesloten op 6 juni

Griekse politie ontrafelt mysterie over moord op kopstuk uit Antwerpse drugshan­del; familie tast in duister over onderzoek

De Griekse politie is erin geslaagd het mysterie rond de moord op een topfiguur uit de Antwerpse cocaïnehandel op te lossen. Kristof Waegeman (44) werd in mei 2020 met twee kogels afgemaakt in een exclusieve buitenwijk van Athene. De huurmoordenaar is naderhand zelf geliquideerd in Athene. De Oost-Vlaamse familie van Kristof Waegeman is teleurgesteld dat zij door het Belgische federale parket niet wordt ingelicht over de stand van het moordonderzoek.