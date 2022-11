Galea Craft Beer lanceert allereerste alcoholvrije (koffie)stout: “Mijn ‘publiek’ is zware jongens gewoon, maar toch is deze stout absoluut geslaagd”

Antwerpen Night of the Proms strijkt dit weekend weer neer in Antwerps Sportpa­leis

Night of the Proms komt vrijdag en zaterdag na twee jaar afwezigheid door de coronacrisis opnieuw naar het Antwerpse Sportpaleis. De populaire mix van pop en klassieke muziek moet het voortaan zonder het vorig jaar overleden boegbeeld John Miles doen, maar kan wel uitpakken met onder meer Kool & the Gang, Nik Kershaw en Amy Macdonald.

17 november