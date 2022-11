Familie van Vlaamse gezin dat stierf in MH17-ramp reageert op veroordeling rebellenleiders: “Ik krijg er mijn broer niet mee terug."

Antwerpen Antwerpse districten maken zich op voor kerst: hier gaan de lichtjes aan

De komende weken wordt in verschillende Antwerpse districten de kerstverlichting ontstoken. De districten zelf, of lokale handelaarsverenigingen, hangen die lampjes op. Ook dit jaar gaat het om energiezuinige ledverlichting of verlichting op basis van zonne-energie, waardoor het energieverbruik tot een minimum is beperkt. Waar de lichtjes precies worden ontstoken, ontdek je hieronder.

