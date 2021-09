Ex-verslaafde komt mee aan het hoofd van kliniek die hem een tweede leven gaf

Amper achttien was Koen toen zijn lange verslavingsweg begon met een ‘love addiction’. Hij raakte gefixeerd op zijn eerste vriendinnetje. Jaloers, dreigend en verstikkend stelde hij zich op. Na tweeënhalf jaar liep de relatie op de klippen. In plaats van gevoelens te verwerken begon hij die te verdrukken. In discotheken begon hij cocaïne te snuiven. “Het leek wel een middel door God op de wereld gezet. Ik werd joviaal, was minder geremd én had geen verdriet. Na een tijdje startten de spelletjes. Ik begon maskers op te zetten. Hulp zocht ik niet, want ik voelde me geen verslaafde. Ik lag toch niet in de goot met een spuit in mijn arm?”