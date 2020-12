Ex-sekswerker Deborah (45) openhartig over vroeger leven: “Ik was zó vernederd in die hotelkamer, ik wilde opnieuw controle over mannen”

Antwerpen/Knokke Nu ook Antwerpse vastgoed­man en vennoot van horecabaas aangehou­den in dossier rond smokkel van 3,2 ton cocaïne

30 november Het dossier rond de smokkel van 3,2 ton cocaïne via de haven van Rotterdam, maar met vertakkingen tot in Antwerpen en zelfs Knokke, neemt steeds grotere proporties aan. In opdracht van het gerecht in Brugge werden maandag dertien huiszoekingen uitgevoerd in heel Vlaanderen. Vier personen werden aangehouden, waaronder een Antwerpse vastgoedmakelaar en horecabaas. Beiden zijn geen onbesproken blad.