Een juweel van 1.500 euro in de driekoningentaart, in Brasschaat mag het dit jaar iets meer zijn: “Als dank naar onze trouwe klanten die ons gesteund hebben”

Heel wat mensen kennen de traditie wel om met driekoningen een taart aan te snijden in evenveel stukken als mensen die rond de feesttafel zitten. Wie in zijn of haar stuk taart een porseleinen beeldje vindt, is koning of koningin voor één dag. Dit jaar krijgt de ‘wedstrijd’ een extra dimensie, want één van de beeldjes is vervangen door een juweel van 1.500 euro. “We wilden iets extra’s doen voor onze klanten om hen te bedanken voor het eindeloze vertrouwen dat ze hebben gehad in dit bijzondere jaar voor iedereen”, zegt Emelie Janssens van Patisserie Manus. “Daarom dachten we hen eens royaal in de watten te leggen. (lacht) Het feest van Driekoningen leek ons daarvoor het geschikte moment. Zelf stond ik vroeger ook altijd te springen om het vrolijke deuntje ‘Driekoningen, Driekoningen...’ van deur tot deur te gaan zingen en om nadien het mes in de driekoningentaart te zetten. Aangezien ‘royaal’ meestal in één adem wordt genoemd met ‘goud’, vonden we in Mas Tu Vu Jewels de geknipte partner.”