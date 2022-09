Eden en Loïc gaan weer naar school

Brasschaat Zomerbar zorgt voor extra gezellig­heid op Dorpsdag in Brasschaat

Op zondag 4 september is het opnieuw tijd voor de Dorpsdag in Brasschaat. Daar zal ook een nieuwigheid te vinden zijn, want Flying Pig en Chateau Paulette slaan de handen in elkaar voor een grote zomerbar op de Driehoeksweide in het Gemeentepark.

22 augustus