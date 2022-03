Duurzamer dan ooit naar Afrika: “Elk van onze reizen heeft een positieve impact op mens én natuur”

Brasschaat Wolwinkel slaat aan het breien en haken voor Oekraïne

Dominique Tibax van wolwinkel Do’s Store in het shoppingcenter Donk Patio in Brasschaat vlakbij Ekeren heeft een bijzondere actie voor Oekraïne gelanceerd. Ze heeft iedereen opgeroepen om tijdens de openingsuren mee warme kleren of dekens te komen breien of haken voor Oekraïners in nood. Je kan ook gratis wol afhalen om dat thuis te doen. Dat initiatief is een overweldigend succes.

10 maart