Dronkelap die campingvriend neersteekt veroordeeld tot 6 jaar cel

Roger van Damme helpt Manus met feesttaart voor dertigste verjaardag

Manus mag dit jaar dertig kaarsjes uitblazen. Voor haar verjaardagstaart heeft de populaire patisseriezaak met filialen in Brasschaat en Kapellen de handen in elkaar geslagen met sterrenchef Roger van Damme. De ‘MaDamme’ is vanaf 1 mei verkrijgbaar in alle vestigingen van Manus.