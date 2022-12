Drie vrienden lanceren eigen bordspel: “Overleef met jouw stam op een gebroken planeet”

BrasschaatEens iets anders spelen dan Risk, Catan of Carcassonne? Dan is ‘Broken Planet’ het uittesten waard. Drie vrienden hebben het gloednieuw strategisch bordspel volledig zelf ontwikkeld.

De 27-jarige Brasschatenaar Lenny Duwyn, die onlangs uitweek naar Leuven, mag je gerust een grote liefhebber van gezelschapsspelen noemen. Die speelt hij vooral met de 26-jarige Robin Vandormael uit Antwerpen en de 27-jarige Ben Michielsen uit Mechelen. Hij leerde hen kennen tijdens zijn studies productontwikkeling in de Koekenstad. “Wij vinden de klassieke party games ook plezant. Dat doen we vaak met andere vrienden erbij. Al spelen we met ons drie toch nog het liefst de complexere bordspelen”, vertelt Lenny.

Crowdfunding

“Aan het einde van onze studies vroegen we ons af waarom we zelf niet eens zo’n bordspel probeerden uit te werken. Toen het land in lockdown ging door corona, zijn we daar echt werk van beginnen maken. Online hebben we alles samen besproken en ideeën uitgewisseld.”

Onder de naam ‘Pigeon Games’ ontwikkelden Lenny, Robin en Ben het bordspel helemaal zelf . “Dat is best uniek. We zijn daar dan ook heel trots op.” Voor de productie deed het trio een beroep op het gespecialiseerd Duits bedrijf ‘Ludo Fact’. Al hing daar wel een financieel kostenplaatje aan vast. “Daarom hebben we een crowdfunding opgestart. We hadden als doel 10.000 euro vooropgesteld. Uiteindelijk hebben we 23.500 euro bijeengezameld. Door de sterk gestegen prijzen van materialen is dat bedrag toch wel nodig geweest.”

Steeds bezig

Het resultaat mag er zijn. ‘Broken Planet’ kan je spelen met twee tot en met vijf spelers vanaf twaalf jaar. Ongeveer anderhalf uur duurt het strategisch bordspel. “Op een ineenstortende planeet moet jouw stam proberen overleven. Met grondstoffen die je verzamelt, kan je magische krachten activeren. De Maya-goden zullen uiteindelijk de stam uitkiezen die het meeste punten heeft verzameld.”

Volledig scherm De drie makkers Lenny Duwyn, Robin Vandormael en Ben Michielsen hebben het strategisch bordspel 'Broken Planet' gelanceerd © Pigeon Games

“Afhankelijk van het aantal spelers heb je een aantal vaste rondes. Een timer telt af wanneer de planeet gaat imploderen. Bijzonder aan het spel is dat je eigenlijk altijd aan het spelen bent door twee goed gebalanceerde fases per ronde. Ofwel ben je grondstoffen aan het gebruiken ofwel ben je die aan het verzamelen. Daardoor moet je nooit op je beurt wachten”, vertelt Lenny. “Je moet toch wel proberen in het hoofd van de tegenstander te kruipen en elkaar in te schatten. Wie te voor de hand liggende beslissingen neemt, zal daarvoor afgestraft worden”, zegt hij. “Iedereen zal snel weg zijn met Broken Planet. Anderzijds zullen ook heel ervaren spelers het appreciëren.”

Of Pigeon Games nog een bordspel zoekt uit te brengen? “Ikzelf zie dat wel zitten. Met alle opgedane ervaring zouden we eigenlijk wel voort moeten gaan”, besluit Lenny.

Broken Planet is verkrijgbaar voor 49,99 euro via www.broken-pla.net.

Volledig scherm Broken Planet © Pigeon Games

Volledig scherm Broken Planet © Pigeon Games

