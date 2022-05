Drie sites in Brasschaat licht chemisch verontreinigd

Er werden in de Vlaamse steden en gemeenten metingen gedaan op oefenterreinen van de brandweer en sites waar ooit blusschuim is gebruikt voor bijvoorbeeld grote industriële branden. Daaruit komt voort dat de bodem op drie sites in Brasschaat lichtelijk vervuild is. De volksgezondheid is niet in gevaar, al is voorzichtigheid wel geboden voor kinderen tot en met twaalf jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven in een straal van 100 meter rond de drie terreinen. Die doelgroep wordt aangeraden geen eieren van eigen kippen te eten. Ze spoelen zelf geteeld fruit en zelf geteelde groenten best goed af voor consumptie en worden geadviseerd af te wisselen met producten uit de handel en elke dag gevarieerd te eten.