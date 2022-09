Dierenverwaarlozing in Brasschaat: politie neemt honden, katten, vissen en watersalamanders in beslag

Het was een wijkagent die had vastgesteld dat er in een woning in Brasschaat sprake was van ernstige dierenverwaarlozing. De woning was ook erg vuil en rommelig. “De leefomstandigheden van de twee honden, drie katten, twee papegaaien, drie watersalamanders en een veertigtal vissen waren schrijnend zodat er dringend maatregelen nodig waren”, klinkt het bij de politie van Brasschaat. “We hebben tegen de eigenaar proces-verbaal opgesteld, maar we hebben hem ook hulp aangeboden om de situatie aan te pakken.”