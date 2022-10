Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Antwerpen REPORTAGE. Op kroegen­tocht in... café Borze, uit zijn as herrezen: “Jonge gasten aan één tafel met oudere ‘madammekes’, prachtig toch?”

Het Laatste Nieuws gaat in oktober elke zaterdag op kroegentocht: samen met stadsgids Tanguy Ottomer bezoeken we de vijf meest memorabele bruine kroegen van ‘t stad, en vertellen we de verhalen die er aan de toog verteld worden. Het doel van al die toogpraat? Bruine kroegen laten erkennen als cultureel erfgoed, want deze cafés ademen geschiedenis. En een kroegentocht is natuurlijk ook heel plezant. Deze week: café Borze. “Ik heb maar twee regels voor mijn personeel: je bent tegen iedereen altijd vriendelijk, en wanneer je doorgaat, zet je de friteuse uit.”

22 oktober