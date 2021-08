Buschauffeur krijgt klap tegen hoofd van ontevreden reizigers

Het incident deed zich vorige week vrijdag op de bus voor, op lijn 640 die normaal tussen Antwerpen en Loenhout rijdt, maar sommige ritten rijden maar tot Maria-ter-Heide (Brasschaat) om daar dan rechtsomkeer te maken. Op een bepaald moment stopte een van de bussen zoals voorzien in Maria-ter-Heide, maar twee passagiers die op de bus zaten moesten eigenlijk in Loenhout zijn. Er ontstond een woordenwisseling tussen de chauffeur en de twee passagiers waarop een van die twee jongemannen een stok nam en de chauffeur ermee in het aangezicht sloeg. De man kon gelukkig een tweede slag afweren. Hij geraakte wel gewond aan de oogkas en arm en is een tijdje werkonbekwaam. Enkele dagen voordien was er op diezelfde lijn 640 blijkbaar ook al een incident met een andere chauffeur die in het aangezicht werd gespuwd.

Klacht

Minder agressie

Fysieke agressie komt bijna dagelijks voor bij De Lijn. In 2020 waren er 1.379 meldingen van agressie tegen een chauffeur of een controleur. In 132 gevallen ging het om gebruik van fysiek geweld. In de andere 1.247 gevallen bleef het bij verbale agressie. “Dit is een daling van 20 procent in vergelijking met 2019 toen er 1.472 gevallen van verbale agressie en 270 gevallen van fysieke agressie werden geregistreerd”, zegt Demerling. “Voor 2021 hebben we voorlopig enkele cijfers van het eerste kwartaal. Daar gaat het om 335 gevallen van agressie waarvan 50 fysiek.”