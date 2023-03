Brasschaatse verslavingskliniek is failliet: “Zonder subsidies was het niet meer vol te houden”

De bekende verslavingskliniek ‘Action on Addiction’ in Brasschaat heeft de boeken neergelegd. Door de sterk gestegen levenskosten was de private behandeling voor de nochtans vele potentiële cliënten te duur geworden.

Tien jaar geleden werd Action on Addiction opgericht door Pia Van Antwerpen. Zij verloor zelf haar man aan alcohol en pillen. Haar dochter Stefanie was hoofdzakelijk verslaafd aan cocaïne. Nadat ze afkickte in een kliniek in Zuid-Afrika, moest ze voor nazorg naar Nederland. Wegens het gebrek aan aanbod in Vlaanderen startte Pia samen met haar herstelde dochter zelf een kliniek voor allerhande verslavingen. Na verloop van tijd nam Stefanie het roer volledig over. Vanaf september 2021 runde ze de verslavingskliniek samen met Koen Maes, die zelf via Action on Addiction afgekickt was van cocaïne, alcohol en porno. Het zorgcentrum had zelfs een eigen sober living house. Wie verder van huis clean wou worden, kon terecht in de partnerkliniek in Zuid-Afrika.

Aan dat verhaal is nu een einde gekomen. “Tot en met augustus 2022 hebben we nog heel veel mensen kunnen helpen. Dan draaiden we nog break-even of maakten we een beetje verlies. Het is ook nooit onze bedoeling geweest zozeer winst te maken”, vertelt medezaakvoerder Koen Maes. “Dan volgde echter de slag van de oorlog in Oekraïne. Ook de energieprijzen schoten de lucht in. De toekomst werd plots onzeker. Mensen moesten financiële keuzes gaan maken. Wie de rehab van 9.000 euro voor vijf weken zou kunnen financieren, wachtte even af of ze al de rest wel kon betalen. Met alsmaar minder cliënten waren onze kosten onhoudbaar geworden. We hebben een team van zestien mensen voor een kwaliteitsvolle behandeling te bieden. Het was niet meer vol te houden.”

In de kou

Voor Action on Addiction was het als niet-erkend ziekenhuis moeilijk het hoofd boven water te houden door het gebrek aan een mutualiteitstegemoetkoming voor de cliënten. “Enkel de psychiatrie wordt terugbetaald. Nochtans werkt dat systeem niet voor iedereen. Wie met een ziekteverslaving kampt, laat onze overheid gewoon in de kou staan. Uit Europees, Amerikaans en Zuid-Afrikaans onderzoek blijkt echter dat elke euro die je investeert in verslavingszorg, je dubbel terugkrijgt”, hekelt Koen. “Alles hebben we geprobeerd om onze verslavingskliniek open te kunnen houden. Zonder subsidies voor ziekteverslaving is dat echter niet gelukt. We kunnen er zelf geen geld blijven inpompen”, aldus Stefanie Antonissen, die in 2019 haar broer verloor aan de gevolgen van verslaving.

“Tien jaar geleden heb ik de verslavingskliniek opgestart met mijn mama. Op een aantal weken is onze verslavingskliniek leeggelopen. Dat doet me wel iets”, zegt Stefanie. “Enerzijds voel ik me schuldig, omdat we nog heel veel mensen met ziekteverslaving hadden kunnen helpen, maar anderzijds ben ik heel blij en dankbaar dat Koen en ik de afgelopen tweeënhalfjaar nog zovelen hebben geholpen.”

Paardentherapie

Hun expertise gaat echter niet verloren. Koen neemt een doorstart met een privépraktijk ‘KM Coaching’ in Pulle (Zandhoven). “Dankzij een aantal meegenomen collega’s van Action on Addiction en externe specialisten uit Nederland kunnen we een breed aanbod in de verslavingszorg bieden. Cliënten volgen een langer traject met individuele sessies, wat ze ook minder hard zullen voelen in hun portefeuille”, zegt hij. “Uit het faillissement van Action on Addiction heb ik ook de naam, website en telefoonnummer gekocht. Wie de verslavingskliniek contacteert, kunnen we dan toch nog voorthelpen.”

Als ervaringsdeskundige zal Stefanie op zelfstandige basis nog cliënten individueel begeleiden. Ze gaat zich de komende maanden ook nog verdiepen in paardentherapie. “Ik heb vier paarden staan in Rijkevorsel. Met behulp van die dieren zou ik graag verslavingen behandelen, maar ook trauma’s, verlies, rouw, scheidingen... helpen verwerken. Ook met jongvolwassenen zou ik willen werken.”

De inboedel van Action on Addiction wordt nog geveild via online veilinghuis HammerTime in Hoevenen (Stabroek). Bieden kan via de website.

