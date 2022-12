Brasschaatse schoonheidsspecialiste doet gooi naar kroontje van Miss Wellness Beauty

“Aangenaam verrast”

De ervaren schoonheidsspecialiste werd via Instagram gevraagd of ze niet wou deelnemen aan ‘Miss Wellness Beauty’. “Het is geen typische missverkiezing. Veel draait om persoonlijkheid en uitstraling. Omdat dat me wel ligt, besloot ik me in te schrijven”, vertelt Marie-Christine. Uit de 92 kandidates tussen 19 en 55 jaar werden 23 finalistes gekozen. Ook de Brasschaatse stootte door. “Ik was aangenaam verrast”, glundert ze.

De dames kwamen zich op zondag 4 december voorstellen in De Groene Jager in Brasschaat. De selectie is heel breed, van nagelstyliste over tatoeëerder tot kapper. De finale met onder meer een modeshow en choreografie staat gepland op 29 april in het Hilton Hotel in Antwerpen. Gaandeweg kunnen de finalistes al punten verdienen. “We gaan bijvoorbeeld nog workshops volgen op beurzen en gratis behandelingen aanbieden in een woonzorgcentrum. En eind maart gaan we een week op reis. Sommige vrouwen zijn wellicht ongeveer zo oud als mijn zonen, al voel ik mezelf vaak nog dertig jaar”, lacht Marie-Christine. “De weg naar de finale wordt ongetwijfeld al een fantastisch avontuur. Ik denk dat ik van de andere dames ook veel ga leren.”