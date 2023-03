Brasschaatse scholieren leren veiliger fietsen door situaties in verkeer levensecht te oefenen via VR-bril

Met steun van de gemeente heeft de Lokale Politie Brasschaat zich vier ‘virtual reality’-brillen aangeschaft. Daarmee kunnen kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar en ook het eerste middelbaar levensechte verkeerssituaties vanop de fiets inoefenen. De primeur was donderdag voor de leerlingen van het Mater Dei in Maria-ter-Heide (Brasschaat).

Maar liefst 21 scholen heeft Brasschaat op haar grondgebied. Aan scholen en ook andere doelgroepen biedt de lokale politie een scala aan opleidingen en trajecten in verkeersveiligheid. Daar is nu een nieuw project bijgekomen. De politie heeft als allereerste zone uit de regio de applicatie ‘VRkeer’ aangekocht. Die educatieve tool wordt toegepast via de VR-brillen. De gebruikers belanden in een virtuele omgeving. Met behulp van een stuurtje, dat gekoppeld is aan de bril, kunnen ze zich door die wereld begeven. Op de fiets komen ze in allerlei verkeerssituaties terecht.

De toepassing heeft veel weg van een game. Zo zijn er 21 levels. Die spelvorm zal het belangrijkste doelpubliek - kinderen uit de laatste graad van het lager onderwijs en het eerste middelbaar - zeker kunnen aanspreken. De simulatie moet hen belangrijke verkeersvaardigheden zoals afslaan, voorrangsregels, de dode hoek... aanleren en doen inoefenen. Als ze een grote fout maken, kan het gebeuren dat ze crashen. Vervolgens horen ze een deuntje van mislukking. Onmiddellijke visuele feedback vertelt hen wat ze anders hadden moeten doen. Als ze die tips meenemen en de missie volbrengen, weerklinkt een toon van victorie. Via een digitaal dashboard kan de leerkracht de vorderingen van de leerlingen bijhouden.

Quote Je moet goed achteruit kijken. Dat deed ik in het spel niet altijd. Daardoor ben ik een paar keer door een auto aangereden Lex (11), Leerling

Groot, vierkant hoofd

Scholen uit Brasschaat kunnen de applicatie, VR-brillen en sturen gratis ontlenen en gebruiken via de politie. Daarmee kunnen ze de kinderen voorbereiden op de eindtermen rond verkeersveiligheid en ook het Grote Fietsexamen in het zesde leerjaar. Een klas uit het zesde leerjaar van basisschool Mater Dei op de della Faillestraat in Maria-ter-Heide (Brasschaat) kreeg donderdag al een proefles. En dat viel in de smaak. “Het was fijn om te doen. Het lijkt echt alsof je in een spel zit. De mannetjes hebben wel een groot, vierkant hoofd. Precies Minecraft”, grinnikt Lex (11). “Ik vond het een beetje moeilijk, maar wel leuk”, zegt Bram (11).

Of de jongens wat hebben bijgeleerd in de eerste sessie? “Je moet zeker twee keer bellen, zodat de andere fietser je hoort. En je moet goed achteruit kijken. Dat deed ik in het spel niet altijd. Daardoor ben ik een paar keer door een auto aangereden. En dat is minder goed”, analyseert Lex. “Als ik iemand voorbij wil gaan, moet ik mijn hand uitsteken. En je moet ook achterom kijken”, vult Bram nog aan. “Die dingen ga ik zeker gebruiken in het verkeer.”

In de velden gereden

Aan de VR-toepassing waagde ook waarnemend Brasschaats burgemeester Philip Cools (N-VA) zich. “Het is een goede weergave van de werkelijkheid. De controle was voor mij in het begin nog wat moeilijk. Ik ben toch een paar keer gecrasht. En te vroeg afgedraaid, waardoor ik in het veld belandde. Dat ging nadien wel goed. Eigenlijk vond ik het zeer aangenaam om eens te doen.”

