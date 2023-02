Brasschaatse bib ziet aantal leden en ontleende items groeien

De bib telde in 2021 nog 8.433 leden. Dat aantal groeide tegen einde 2022 tot 8.668 leden. “Daarnaast hebben heel wat jongeren nog materialen uitgeleend via meer dan 400 klaslidmaatschappen”, aldus diensthoofd Annelies Laureys. “Meer dan een vijfde van de Brasschatenaren is lid van de bib. De coronacrisis zorgde voor een terugval in ons ledenaantal, al hebben we intussen opnieuw de ledencijfers van vóór de coronacrisis bereikt.”

E-boek in opmars

Een soortgelijke evolutie is te zien in het aantal ontleende materialen. Waar dat er in 2019 nog 254.605 waren, zakte dat in 2020 naar 186.999. Het jaar daarop waren dat er 218.089. De groei heeft zich in 2022 doorgezet tot 222.160 items. Vooral de e-boeken kende een serieuze opmars van circa 3.200 in 2021 naar 4.200 in 2022.