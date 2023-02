Brasschaat verkozen tot derde sociaalste gemeente van heel ons land

Pluim op hoed

Ook de gemeente Brasschaat maakt gebruik van ‘Give a Day’. Voor haar gecoördineerd vrijwilligersbeleid over de diensten heen heeft het platform de gemeente beloond met een bronzen trofee in de verkiezing ‘sociaalste gemeente van België 2022’. “Heel wat vrijwilligers zijn afgehaakt door corona. De nood bij vrijwilligersorganisaties is erg groot. De gemeente Brasschaat en het vrijwilligerspunt VONAK (Vrijwilligers Organisatie Noord-Antwerpen Kempen, red.) zetten sterk in op het verzamelen en promoten van dat aanbod. Al 1.200 vrijwilligers zijn daar geregistreerd. De gemeentelijke projecten kunnen op meer dan 520 vrijwilligers rekenen”, aldus Wolput. “De proactieve aanpak is zeer succesvol. Het is een voorbeeld voor andere organisaties en gemeenten. Deze trofee is dan ook een dikke pluim op de hoed van de gemeente Brasschaat.”