Brasschaat neemt maatregelen om energiefactuur te drukken: “Al laten we kerstverlichting gewoon branden”

Lions Minerva met Oekraïense kinderen en ouders op bezoek in de dierentuin van Plancken­dael

Nu zaterdag 24 september, brengen 125 kinderen samen met sommige ouders een bezoek aan Planckendael in Muizen/Mechelen. Het initiatief wordt georganiseerd door Lions Club Minerva, met hoofzetel in Zoersel en verschillende Lionsclubs in de provincie. Voorzitter is Oswald Vansintejan uit Kontich. Het bezoek begint om 11 uur en eindigt om 17 uur.

22 september