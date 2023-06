Brandweerpost Brasschaat houdt oefening op Bredabaan

Dit weekend herstel­lings­wer­ken aan Noorder­laan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf vrijdagavond 30 juni herstellingswerken uit aan een deel van het wegdek van de Noorderlaan/Antwerpsebaan (N180). Doorgaand verkeer passeert de N180 in beide richtingen via één rijstrook aan de kant van de rijbaan richting het zuiden. Het complex Kanaaldok is in beide richtingen afgesloten. De werken duren tot en met maandagochtend 3 juli.