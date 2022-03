Boze boeren bezetten Brasschaat met 250 tractoren: “Stikstofakkoord is doodsteek”

BrasschaatEen 250 tractoren hebben dinsdagmiddag het Armand Reusenplein en het Gemeentepark in Brasschaat bezet. Honderden jonge boeren uit de provincie Antwerpen en ook Oost-Vlaanderen kwamen samen voor de zelfuitgeroepen ‘Dag van nationale rouw voor de toekomst van de landbouw’. In de thuisgemeente van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwamen ze protesteren tegen het Vlaams stikstofakkoord.

Het nieuwe stikstofakkoord werd op 23 februari goedgekeurd door de Vlaamse regering. Een pakket aan maatregelen moet de uitstoot van stikstof drastisch terugdringen, wat de natuur ten goede komt. De ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) verschaft de land- en tuinbouw ook een duidelijk juridisch kader.

Al is de impact op de agrarische sector niet min, omdat die vooral door mest wel wat ammoniak (verbinding van stikstof en waterstof) produceert. De uitstoot moet tegen 2030 sterk verminderen: 15 procent voor vlees- en melkveebedrijven, 20 procent voor mestkalveren en 60 procent voor varkens en pluimvee. De meest vervuilende mest- en veeteeltbedrijven moeten weldra stoppen of worden aangeboden ermee op te houden. Onder meer om die uit te kopen is er een budget van 2,4 miljard euro uitgetrokken. Tegenover vergunningen die nieuwe uitstoot met zich meebrengen, zal ook een zekere voorzichtigheid gesteld worden.

‘Boerenmoordenaars’

De boeren verenigd in de overkoepelende jongerenorganisatie ‘Groene Kring’ kunnen het stikstofakkoord maar weinig waarderen. In de thuisgemeenten van Vlaams minister-president Jan Jambon (Brasschaat), Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (Genk) en Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (Torhout) kwamen de jonge tuin- en landbouwers dinsdag protesteren. Dat leidde in Brasschaat tot een stroom aan tractoren met zwarte rouwvlaggen, doodsberichten en kritische slogans zoals ‘bedankt Jambon, Crevits en Demir, boerenmoordenaars’ in bloederig lettertype. Er werd ook een minuut stilte gehouden.

Quote Na de Tweede Wereldoor­log werd gezegd ‘nooit meer oorlog, nooit meer honger’. Door het conflict in Oekraïne - tevens de graan­schuur van Europa - klopt het eerste deel al niet meer. Als het stikstofak­koord niet meer verandert, zouden onze borden wel eens leeg kunnen blijven Karel D’Eer, Varkens- en melkveehouder

Stilletjes doodgeknepen

“Het stikstofakkoord is een forse dreun geweest voor de jonge boeren. We hebben onze roep voor perspectief genoeg laten horen, maar zelfs met de beste wil van de wereld, zijn onze toekomstdromen nu naar de vuilbak verwezen. Er moet een evenwicht gezocht worden tussen landbouweconomie, natuur en maatschappelijke verwachtingen. De klepel is echter volledig doorgeslagen. Dit is de doodsteek voor jonge landbouwbedrijven”, speecht Phille Renders (19) uit Rijkevorsel, die samen met zijn vader een melkveebedrijf runt en voorzitter is van ‘Groene Kring’ provincie Antwerpen.

Volledig scherm Phille Renders (provinciaal voorzitter Groene Kring Antwerpen) en Maarten Moermans (nationaal ondervoorzitter Groene Kring) aan een doodsbericht van ‘een generatie jonge landbouwers’ © Klaas De Scheirder

“Na de Tweede Wereldoorlog werd gezegd ‘nooit meer oorlog, nooit meer honger’. Door het conflict in Oekraïne - tevens de graanschuur van Europa - klopt het eerste deel al niet meer. Als het stikstofakkoord niet meer verandert, zouden onze borden wel eens leeg kunnen blijven”, aldus varkens- en melkveehouder Karel D’Eer (30) uit Kruibeke, provinciaal voorzitter van de ‘Groene Kring’ Oost-Vlaanderen. “Niemand gaat land- of tuinbouwbedrijven nog willen overnemen. Daardoor gaat alle kennis onherroepelijk verloren.”

Ook melkveehouder Jef De Schutter (36) uit Pulle (Zandhoven) van ijssalon De Hoeve maakt zich zorgen. “Nu mijn zus mee in het bedrijf zit, wilden we uitbreiden van 70 naar 100 à 110 koeien. We kregen een vergunning daarvoor. Met het nieuwe akkoord lijkt groeien niet meer mogelijk. Dat maakt het weinig leefbaar. Door een andere job te gaan doen raken mijn leningen nooit afbetaald. De eerste dagen na het stikstofakkoord kreeg ik geen hap door mijn keel. Wat zal het volgende zijn? Het lijkt alsof we stilletjes doodgeknepen worden. Al moeten we er samen het beste van maken.”

Volledig scherm Jef De Schutter © Klaas De Scheirder

Vredige demonstratie

Ondanks de diepgewortelde frustraties hielden de boeren het rustig. De zichtbaar aanwezige politie was niet echt nodig. “Het is een serene rouwstoet. We willen de burgers niet lastigvallen, maar gewoon tonen aan de politici dat het stikstofakkoord voor ons niet haalbaar is”, besluit D’Eer.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder