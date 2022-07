Boomklimmen, bambooworkshop en babbelbar: drie Brasschaatse wijken krijgen zomerdorp op bezoek

ANTWERPEN Van Stockholm tot Los Angeles: V Pizza opent zaak in Antwerp Tower

Na Stockholm, Malmö, en Los Angeles zet V Pizza nu ook voet aan wal in Antwerpen en vult het één van de laatste lege ruimtes in van de vernieuwde Antwerp Tower. Verwacht je aan ‘premium fast fine’ zuurdesem pizza’s en verlichtende salades in een bijzondere setting.”

