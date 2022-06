Betaling per kilogram doet hoeveelheid opgehaald restafval in Brasschaat spectaculair dalen

Het diftar-systeem maakt dat je niet betaalt per aangeboden vuilzak of container voor restafval, maar per kilogram in de grijze huisvuilcontainer, die gewogen wordt bij de ophaling. Wie dus beter sorteert, betaalt minder. In de eerste vijf maanden van 2021 werd ook al 134 ton minder opgehaald dan in de periode januari-mei in 2020. Die dalende trend is voornamelijk te wijten aan de uitbreiding van de plastic verpakkingen die mee bij de PMD mogen. In 2022 was dat in dezelfde tijdspanne 787 ton minder dan in 2021. “Diftar zorgt voor een schokeffect. Ten opzichte van januari tot en met mei 2020 werd in diezelfde eerste vijf maanden van 2022 921 ton minder huisvuil (restafval, red.) opgehaald. Dat zijn meer dan 100 vrachtwagens minder te transporteren en te verbranden huisvuil. Als de cijfers zich doorzetten, kan het gemiddeld aantal kilogram huisvuil per jaar per inwoner van 136,17 kilogram in 2020 zakken naar minder dan 100 kilogram in 2022. Dat is een voorlopig cijfer, al is de trend zonder meer duidelijk”, klinkt het bij de gemeente. Dat zou impressionant zijn, want dan zou de gemeente haar ambitieus streefdoel vooropgesteld bij de invoer van diftar al halen.