Bestuurder (24) verplaatst lichaam gestorven passagier (26) na fatale klap en vlucht weg: 4,5 jaar effectief en 10 jaar rijverbod

Kalmthout Populaire kokkin ‘Mama Sara’ raakte door corona haar smaak kwijt: “Even lastig, maar in december wil ik weer starten met Aromas de los Andes”

16 november Sara Carrillo uit Kalmthout wist in 2016 de Vlaamse harten te veroveren als ‘mama Sara’ in Mijn Pop-up Restaurant. Ze stond er in de keuken van Jalapeno Loco van Willem en Miette. Ze startte daarna haar eigen cateringbedrijf ‘Aromas de los Andes’. Door corona startte ze met afhaalgerechten, maar nu met de tweede lockdown moet ze het nog even rustig aan doen. “Heel het gezin heeft corona gehad. Zelf ben ik nog altijd vooral mijn smaak kwijt. Maar we komen er wel”, zegt Sara.