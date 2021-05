Beste verjaardagscadeau ooit voor tweeling Josephine en Maria (100): elkaar nog eens goed knuffelen

Meurisse en Manna

Josephine en Maria werden geboren op 5 mei 1921 in de Seefhoek in Antwerpen als jongsten uit een gezin met zeven kinderen. Ze gingen samen naar school en zaten altijd in dezelfde klas. Beiden waren ze ongeveer 13 toen ze al een de slag gingen. Josephine bij Meurisse (chocolade) en zus Maria bij Manna (sauzen). Ze trouwden beiden later. Josephine kreeg twee dochters en Maria een zoon en twee dochters. Toen Josephine haar man tijdens de oorlog voor de Duitsers moest gaan werken, ging ze zelf aan de slag in de keuken van het Stuyvenbergziekenhuis in Antwerpen. Manna was Maria overigens nog niet vergeten want ze kreeg woensdag zowaar een boeket met honderd rozen. Josephine belandde een drietal jaren geleden al in het woonzorgcentrum nadat ze tot die tijd altijd nog alleen in haar huisje had gewoond, maar na een val met de fiets was ze toch niet meer zo goed te been. Maria hield het nog wat langer vol en kwam pas in januari in het woonzorgcentrum in Ekeren terecht.