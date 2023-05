Beroep tegen scholenproject in Brasschaat verworpen

UITGETEST. Rhythm cycling, de nieuwste hype in sportland: “Opzwepende beats, roze neonlich­ten en zwetende lijven... We wanen ons in een dansclub op een zaterdag­nacht”

Noem rhythm cycling, de nieuwe rage onder de sporters, niet zomaar spinning: de focus ligt niet per se op fietsprestaties of calorieën tellen, maar wel op de beats van de muziek én jezelf helemaal verliezen in het moment. “Rhythm cycling is bijna therapie voor sommige mensen. Het heeft alvast mijn leven veranderd", zegt instructeur Aldwin. Onze journaliste deed de test. “Ritmisch op onze billen en vervolgens in onze handen klappen: dit is dansen op een fiets.”