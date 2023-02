Belgische primeur op komst voor voetbalclub in Brasschaat: kunstgras ingestrooid met houtsnippers

Op stap met de kinderen: wandelen over de zandvlakte op Linkeroe­ver

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van wandelen met de kids. De krokusvakantie zit er bijna op en dat is hét moment om op ontdekking te gaan. Zo wandel je over de zandvlakte op Linkeroever, waar de natuur zijn gang gaat.