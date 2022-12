Beleef al wandelend of lopend magische sfeer in gemeentepark op tweede kerstdag

Na de geslaagde Halloween Nightrun van vorig jaar slaat het gemeentebestuur van Brasschaat opnieuw de handen in elkaar met sportevenementenorganisator Maspoe. Deze keer geen griezelig thema, maar in teken van Kerstmis. De Christmas Nightrun van iets minder dan zeven kilometer - die je ook mag wandelen - staat gepland op tweede kerstdag. “Na alle kerstdiners is het fijn om met familie, vrienden of kennissen de kilootjes eraf te wandelen of lopen”, aldus sportschepen Adinda Van Gerven (N-VA). “Iedereen van jong tot oud kan samen komen bewegen in een gezellige kerstsfeer.”

Act tien meter boven water

Groepstarief

De lopers starten op maandag 26 december om 19 uur op de atletiekpiste van het Louis De Winterstadion in het gemeentepark. De wandelaars vertrekken tien minuutjes later. De tocht afleggen met een buggy of in gezelschap van een hond is perfect mogelijk. De prijs van deelname bedraagt 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar, 10 euro per persoon voor groepen vanaf 10 personen door een online formulier op te sturen naar running@maspoe.be vóór 20 december of 12 euro door vooraf in te schrijven via de website. Voor daginschrijvingen ter plaatse betaal je 15 euro. Wie een nieuwe UiTPAS (5 euro) koopt, ontvangt als welkomstgeschenk een ticket voor het wandel- en loopevenement.