AZ Klina laat mama’s bevallen in meer huiselijke omgeving: “Sfeer past bij deze intieme gebeurtenis”

BrasschaatHet AZ Klina in Brasschaat heeft haar materniteit vernieuwd. De 21 kamers zijn opvallend warmer ingericht. “In tegenstelling tot andere afdelingen liggen hier geen tot weinig zieken. We wilden daarom ook weg van een te klinisch beeld”, aldus hoofdarts Christine Cuyt.

Een stijging in het aantal geboortes merkt ook het AZ Klina. Dat waren er vorig jaar meer dan 1.500. Intussen telt het ziekenhuis een team van maar liefst tien gynaecologen. Zij werken sinds kort op een knap gerenoveerde afdeling. Een nieuw kamertype is de suite. De drie exemplaren kwamen tot stand door telkens twee eenpersoonskamers samen te voegen. De grote kamer heeft zelfs een leefruimte. Ook de veertien individuele kamers zijn best ruim.

In iedere kamer beschikt elke mama over een eigen kitchenette én een badkamer met toilet en douche. Dat is voor de vier tweepersoonskamers, die ook wat groter zijn geworden, toch wel een revolutie. Vroeger deelden de kersverse mama’s daar het toilet op de kamer en moesten ze voor de douche zelfs naar de gang. Ook eten kunnen ze aan een eigen tafel. De twee bedden staan tegenover elkaar. Met een gordijn kunnen beide delen visueel volledig van elkaar afgesloten worden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De leefruimte van de suite © emz

Geboorte niet overmedicaliseren

“De comfortabele en huiselijk ingerichte kamers zijn het antwoord op onze geëvolueerde visie op bevallen. Een baby krijgen hoort thuis in een setting van warmte en geborgenheid”, aldus Cuyt. “We kiezen hier bewust niet voor het koud licht van TL-lampen. Deze sfeer van huiselijkheid past bij een van de meest intieme gebeurtenissen uit het leven. Een bevalling gebeurt hier zonder te overmedicaliseren”, vertelt gynaecoloog Patricia Cryns.

“Al blijven we die huiselijkheid combineren met medische veiligheid. Zo hebben we ook klinische kamers, indien een bevalling moeilijker verloopt of waar de mama bij een doodgeboorte kan bekomen zonder de confronterende babybox”, zegt Cryns. “Qua verloskunde met een hoog risico kunnen we net wat meer dan een ander ziekenhuis in de stadsrand. Heel veel kunnen we hier in het eigen vertrouwde ziekenhuis behandelen en opvolgen. Al hebben we in noodgevallen ook een goede samenwerking met het UZA.”

Meer rust

De wand met geboortekaartjes verraadt dat heel wat kindjes deze maand het levenslicht gezien hebben bij AZ Klina. Zo ook Félice, de kleine spruit van Liesbeth en Frédéric Vanholderbeke uit Kalmthout, die maandag omstreeks 23.30 uur geboren werd. De kersverse mama en papa hoeven geen stormloop in hun suite te vrezen. Van 14 tot 16 uur en 18 tot 20 uur zijn twee gasten welkom. Het beperkt bezoekerssysteem op de materniteit is een erfenis van de strengere coronatijden. “Ik denk niet dat we terugwillen naar de regeling van voorheen. Dan stond er soms wel twintig man in de kamer bij de pasgeboren baby en zopas bevallen moeder. De coronacrisis heeft geleerd dat de baby en mama veel rustiger zijn door het beperkt bezoek en ook dat de voeding bij het kindje beter verloopt. En het is eigenlijk ook niet de bedoeling dat de kersverse moeder gastvrouw moet spelen”, besluit Cryns.

Volledig scherm De tweepersoonskamers beschikken over een afzonderlijke kitchenette en sanitair voor iedere mama © emz

Volledig scherm Liesbeth met Félice © emz

Volledig scherm AZ Klina kende toch al wat bevallingen in juni © emz