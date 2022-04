AZ Klina gaat met een derde uitbreiden

Zorgbedrijf Brasschaat heeft het Vesaliusgebouw, dat het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum herbergt, officieel verkocht aan AZ Klina. De akte werd begin deze week getekend. Het ziekenhuis is door zijn groei al jaren aan uitbreiding toe. De site pal naast het ziekenhuis biedt daarop het perfecte antwoord. “Al tien jaar lang is ons ziekenhuis in volle expansie”, zegt Joost Baert, algemeen directeur van AZ Klina. “Onze spoedafdeling barst uit haar voegen, in onze net vernieuwde materniteit hebben we jaar na jaar meer bevallingen en ook de drie afdelingen geriatrie volstaan niet meer door de vergrijzing in de regio. We lopen al lang tegen de fysieke grenzen van onze campus aan en ons gebouw is intussen ook al meer dan twintig jaar oud.”