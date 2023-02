AZ Klina beschikt over gloednieuwe MRI: “Scan verloopt sneller en preciezer”

Sinds midden februari is de nieuwe MRI in gebruik. Iedere zeven jaar is het ziekenhuis volgens de Belgische regels verplicht een MRI-toestel volledig te vervangen of een erg grondige update te geven, waarbij minstens de helft van de aankoopsom geïnvesteerd wordt. AZ Klina besloot te investeren in een gloednieuw apparaat. “Het is een weloverwogen keuze”, vertelt Peter Bracke, diensthoofd medische beeldvorming. “Ons ziekenhuis heeft een specifieke positie in de noordrand van Antwerpen. De vraag naar MRI-onderzoek is veel groter dan wat wij kunnen uitvoeren met het ene toestel dat ons tot nu door de overheid is vergund. Dat kunnen we deels verhelpen met een gloednieuw toestel dat koploper is in artificiële intelligentie.”