Auto belandt tegen boom op Hoogboomsesteenweg

Portier slaat te hard op zatte klant van karaokebar: vier jaar cel waarvan helft met uitstel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Soufiane H. (28) veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een vechtpartij aan een karaokebar in Antwerpen. Hij had het 38-jarige slachtoffer een harde vuistslag gegeven met blijvende gevolgen. De man gaat in beroep: “Een slachtoffer wordt hier als dader berecht."