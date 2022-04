Al 175 Oekraïense oorlogsvluchtelingen vinden onderdak in Brasschaat

Brasschaat Fleurig tafereel op Hemelak­kers: Japanse kerselaars in volle bloei

Aan de temperaturen was dinsdag te voelen dat de lente in het land is. Al is dat ook te zien aan de bomen. De Japanse kerselaars langs Hemelakkers in Brasschaat staan in volle bloei. En dat zorgt voor een prachtig roos tafereel.

12 april