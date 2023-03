Acht trofeeën uitgereikt op Brasschaats sportgala

Brasschaat heeft vrijdag haar sportkampioenen uit 2022 gehuldigd in de sporthal van Sportoase Elshout. Niemand minder dan sportjournalist Ruben Van Gucht presenteerde het sportgala, waarop acht trofeeën werden uitgereikt. “Onze sportieve laureaten zetten Brasschaat op de wereldkaart”, is Adinda Van Gerven (N-VA) apetrots.

Het publiek, de media, sportexperts, Brasschaatse sportclubs en het Brasschaats schepencollege bepaalden de grote winnaars. Andy Feyen werd sportman van het jaar. De zwemmer van club Iloka Kapellen behaalde goud op de 200 meter rugslag, zilver op de 50, 100, 400 en 800 meter vrije slag en brons op de 200 meter vrije slag in de categorie 55-59 jaar. Sportvrouw van het jaar werd Lotte De Vet van Athletes for Hope. Zij behaalde een tweede plek op het Belgisch kampioenschap ploegentriathlon. Op de beruchte duathlon ‘De Hel van Kasterlee’ eindigde ze eveneens tweede.

Bart Brands van tafeltennisclub TTC Brasgata mocht naar huis met de trofee voor meest verdienstelijke G-sporter. Hij won in 2022 het Belgisch kampioenschap en de Masters-A in Libramont. De titel van sportploeg van het jaar was voor de dames interclub 45 + reeks tot 40 punten van TC Peersbos. Zij kroonden zich vorig jaar tot Belgisch kampioen.

Europese hockeyfinale

Helena Heijens van Acro II Gym mag zich meest beloftevolle jongere van 2022 noemen. Op het wereldkampioenschap acrogym behaalde ze vorig jaar driemaal goud. Daarenboven pakte ze ook nog de gouden plak op het Maia International Cup Acro, het Groot Belgisch Kamioenschap in Gent en de World Games in USA. De hockeyploeg BU14-1 van KHC Dragons werd meest beloftevolle team. Ze wist zich te plaatsen voor de Europese hockeyfinale voor jongens onder de veertien jaar. De wedstrijd heeft plaats tijdens het komend paasweekend in Nederland.

De sportraad verkoos voor de kapitteltrofee een vrijwilliger die zich inzet voor een sportclub. Die ging naar Gerrit Van Riet. Hij is steeds op post bij KFC Brasschaat. In de zomer is hij te vinden op de base- en softballclub Brasschaat Braves.

Zomerspelen in Helsinki

Verder werden de twee oud-olympiërs Florent Caers en Paul Depaepe gehuldigd. Nadat Caers in 1951 Europees kampieon werd in de roeicategorie ‘vier zonder stuurman’, nam hij in 1952 deel aan de Olympische Spelen in Helsinki, waaraan ook Depaepe deelnam. Het team van de wielrenner werd vijfde in de ploegenachtervolging op de piste. In 1957 werd hij wereldkampioen in Rocourt.

